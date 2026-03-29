【モデルプレス＝2026/03/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が3月28日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス滞在中のミニスカート私服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP人気メンバー「どの角度から見ても完璧」美脚際立つ“超ミニ”私服ショット◆IVEユジン、ミニスカ×Tシャツで美スタイル披露ユジンは、米・ロサンゼルスに滞在中の様子を複数枚投稿。グラフィックプリントが施された白