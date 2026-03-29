豆柴の大群が所属事務所WACKの全グループとの対バン公演を開催する。第2弾となる今回はASPとの対バン公演詳細が明らかになった。公演名はプロデューサーの安田大サーカスのクロちゃんが命名した＜とっても豆SP!!＞(読み：とってもまめすぴ)。2026年に解散が決まっている各グループとのラストの対バン公演ということで注目したい。▲ASP■＜豆柴の大群×WACK対バン公演「とっても豆SP!!」＞2026年4月18日(土) [埼玉県] 西川口Live H