■＜豆柴の大群×WACK対バン公演「とっても豆SP!!」＞

2026年4月18日(土) [埼玉県] 西川口Live House Hearts

開場/開演13:30/14:00

出演：豆柴の大群 / ASP

◎LiVEチケット

・一般チケット

【整理番号】￥5,000-（税込）

・学生豆粒ならず者チケット

【整理番号】￥1,500-(税込)

※学生豆粒ならず者チケットは高校生以下限定、当日学生証確認あり。

※一般チケット/学生豆粒ならず者チケットは連番可

・家族豆粒ならず者チケット

大人：￥5,000-(税込)/子供￥1,500-(税込)

※大人2枚/子供4枚まで購入可能

◎LiVEチケット受付詳細

・豆柴の大群FC最速先着先行

【受付日程】3月31日(火)22:00~4月1日(水)21:59

【豆粒の大群FC URL】https://c-rayon.com/mametsubu/

※会員専用サイトにログイン後、お申込みください。

※お一人様1枚まで

※1日限定販売

※どちらのFC側から申し込んで頂いても先着順での整理番号割り振りとなります。

◎WACK FAMiLY CLUB先着先行

【受付日程】3月31日(火)22:00~4月1日(水)21:59

【WACK FAMiLY CLUB FC URL】https://www.wackfamilyclub.com/

※会員専用サイトにログイン後、お申込みください。

※お一人様1枚まで

※1日限定販売

※どちらのFC側から申し込んで頂いても先着順での整理番号割り振りとなります。

◎豆柴の大群FC通常先着先行

【受付日程】4月2日(木)20:00〜4月5日(日)23:59

【受付対象席種】一般チケット/学生豆粒ならず者チケット

【豆粒の大群FC URL】】https://c-rayon.com/mametsubu/

※会員専用サイトにログイン後、お申込みください。

※お一人様4枚まで

◎家族豆粒ならず者チケット抽選先行

【受付日程】4月2日(木)20:00〜4月5日(日)23:59

【受付対象席種】家族豆粒ならず者チケット

【お申込みURL】https://w.pia.jp/t/mameshiba/

※会員専用サイトにログイン後、お申込みください。

※大人2枚/子供4枚まで購入可能

◎ぴあ先着先行

【受付日程】4月6日(月)20:00~4月8日(水)23:59

【受付対象席種】一般チケット/学生豆粒ならず者チケット

【お申込みURL】https://w.pia.jp/t/mameshiba/

※会員専用サイトにログイン後、お申込みください。

※お一人様4枚まで

◎一般発売日

【受付日程】4月11日(土)10:00~

【お申し込みURL】https://w.pia.jp/t/mameshiba/

【受付対象席種】一般チケット/学生豆粒ならず者チケット

●豆柴の大群オフィシャルFC「豆粒の大群」登録方法

クレジットカードでの会員登録はこちらから

https://subscription.app.c-rayon.com/app/mametsubu/home

アプリ内決済での会員登録はこちらから

https://c-rayon.com/mametsubu/

【発券方法変更のご案内】

本公演では、tixeeboxでの発券から MOALA Ticket での発券に変更となります。

チケットぴあのマイページからチケットをお受け取りいただき、

ブラウザ上で電子チケットを表示してご入場いただきます。

※専用アプリ「MOALA Pocket」のインストールは必要ございません。

発券方法の詳細は以下よりご確認ください。

https://t.pia.jp/guide/quickticket.jsp

チケット受取〜ご入場までの流れはこちら

https://guide.moala.fun/quick-ticket/cloak/