日本テレビの佐藤梨那アナウンサー（31）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演。この日で3年間出演した番組を卒業するため、あいさつを行った。今月いっぱいで同社を退社する岩田絵里奈アナウンサーとともに佐藤アナも番組を卒業。MCの中山秀征から「3年間、『特シュー』を懸命に頑張ってくださった佐藤アナウンサーが番組を卒業して、これから『news zero』に向かいます」と紹介され