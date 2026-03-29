日本テレビの佐藤梨那アナウンサー（31）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演。この日で3年間出演した番組を卒業するため、あいさつを行った。

今月いっぱいで同社を退社する岩田絵里奈アナウンサーとともに佐藤アナも番組を卒業。MCの中山秀征から「3年間、『特シュー』を懸命に頑張ってくださった佐藤アナウンサーが番組を卒業して、これから『news zero』に向かいます」と紹介された。

佐藤アナは「この3年振り返りますと、食リポたくさんしまして、“美味しそうに食べてるね”と言ってもらえることが本当に幸せでした」と笑顔。「ヒデさんを始め、出演者の皆さんと、スタッフの皆さんと、みんなで作る明るい『シューイチ』の朝からいなくなるのは本当に寂しいんですけれども、私、引き続き会社（日本テレビ）におりますので」と笑わせつつ、「これからも頑張って、帰ってこられるように頑張りたいなと思います、テレビの前で温かく見守ってくださった皆様も、本当にありがとうございました！」とあいさつした。

これに、中山は「佐藤アナは番組としては三姉妹の長女。佐藤、岩田（奈都美）、そして河出と3人姉妹でしたけど、一番お姉さんとして本当にお転婆な妹たちをよくまとめてくれました」と感謝。佐藤アナは「まとめられたのか、野放しだったのかわからないですが」と苦笑すると、中山も「いろんなタイプがいるなと思いましたね」と応じると、佐藤アナは「いい会社です」と笑った。

改めて中山は「本当に『特シュー』ではたくさんいっぱい食べてもらったりとか、元気いっぱいにやっていただきましたから。これからは夜の顔になりますけど」と振ると、佐藤アナは「そうですね。今も『news zero』と『シューイチ』やっていて、ニュース担当として、アナウンス部から言われたんですけど、やっていたのは食リポばっかりだったっていうこの『シューイチ』なんですが、卒業しまして」と苦笑。

中山は「これからは本格的なニュースの現場で頑張ってください」とエール。佐藤アナも「頑張ります」と応じた。