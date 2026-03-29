グアムでの撮影を終えた本郷柚巴が週プレ3月30日発売『週刊プレイボーイ15号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。撮影の思い出から、筋トレで鍛えたボディ、最近ハマっている編み物や海外ドラマまで、たっぷり語ってもらった。＊＊＊【グアムでも銀だこを......】――今回のグアムロケはどうだった？本郷日本はまだちょっと肌寒かったですが、グアムに来たらひと足先に夏を感じられて、すごく楽しかったです。――グアム自体の印