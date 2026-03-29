グアムでの撮影を終えた本郷柚巴が週プレ3月30日発売『週刊プレイボーイ15号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。

撮影の思い出から、筋トレで鍛えたボディ、最近ハマっている編み物や海外ドラマまで、たっぷり語ってもらった。

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【グアムでも銀だこを......】

――今回のグアムロケはどうだった？

本郷 日本はまだちょっと肌寒かったですが、グアムに来たらひと足先に夏を感じられて、すごく楽しかったです。

――グアム自体の印象は？

本郷 グアムは2回目でしたが、街並みがすごく好きなんです。カラフルな建物が多いし、ショッピングモールも楽しいし。空港の近くにドン・キホーテがあるじゃないですか。日本にもあるけど、グアムのドンキはまた違った楽しさがあって好きです。

――ドンキのフードコートで築地銀だこを食べてたよね。さすが関西人！

本郷 中華料理とかいろいろあってすごく迷ったんですけど、「一回日本食食べたいな」って思って。たこ焼きはやっぱり見たら惹ひかれちゃいます。

――東京でも銀だこは食べる？

本郷 けっこう食べます。実はお父さんが銀だこにハマっていて（笑）。LINEでも「銀だこ食べたい」って言ってくるくらいハマってます。大阪のたこ焼きって中がトロッとしている感じなんですけど、お父さんは揚げたこ焼きが好きなんですよ。家でたこ焼きするときも、焼いた後に上から油をかけて揚げるんです。

――柚ちゃんはどっちのたこ焼きが好き？

本郷 私はどちらかというと関西のトロッとしたふわふわのたこ焼きが好きですね。

――たこ焼きとご飯は一緒に食べる？

本郷 気分によるんですけど、食べるときもありますね。でもお好み焼きとご飯はまだ一緒に食べたことがないです。

【グアムの赤土がすごく好きでした】

――ちょっと話がそれちゃったけど、今回の撮影で印象に残っている場所は？

本郷 個人的には赤土の場所がすごく好きでした。ビーチは人が多かったりするんですけど、赤土の場所には誰もいなくて、すごく静かだったんです。しかも砂みたいに体にくっつかなくて、サラサラしていて。「こんな賢い砂あるんや」って（笑）。

――崖を下りていくロケーションもあったよね。

本郷 ありましたね。みんなで「気をつけてね」と言いながら助け合って下りていって。撮影が終わった後も、みんなで周りを見ながら慎重に上がってきました。歩くのは大変だったんですけど、あの場所で撮影したことでチームの一体感が生まれた感じがしました。

――みんなが苦労して歩いている中、柚ちゃんだけ涼しい顔で歩いていて、意外と運動神経がいいんだなって思ったよ。

本郷 本当ですか？ 前の人が踏んだ場所を見て、「こう行けば安全なんだな」ってまねして進んでいました。でもアイドル時代に体幹を鍛えていたので、それも大きかったかもです。

――最近はジムで鍛えているんだって？

本郷 はい。今年の1月と2月は筋トレが楽しくなっちゃって、週2回くらい通っていました。トレーナーさんに「今日はどこを鍛えますか？」って聞かれるんですけど、いつもバストと背中、腰回り、お尻を重点的にやっています。

――かなり筋肉がついたんじゃない？

本郷 同じ所ばかり鍛えていたので、気づいたら筋肉がつきすぎて（笑）。久しぶりに会った人に「お尻大きくなってない？」とか「鍛えすぎじゃない？」って言われて、ちょっと回数を減らしました。鏡を見て「ヒップアップしてる！」とか「バスト上がってる！」ってわかると、うれしくてついつい頑張っちゃうんですよね。

――柚ちゃん的に今回のグラビアの見どころは？

本郷 筋トレでお尻を頑張ったので、ぜひお尻を見てほしいです（笑）。いつもはウエストとかバストを褒めてもらうことが多いんですけど、最近はお尻が一番お気に入りなんです。

――お気に入りの衣装は？

本郷 車のカットで着た水着ですね。今まであまり着たことがないデザインで、すごく新鮮でした。

【編み物にハマって、３時間たっていました】

――最近、プライベートでハマっていることはある？

本郷 編み物です。sejuのコたちもみんなやっていて。気づいたら3〜4時間たっていたりします。

――すごい集中力だね。

本郷 TikTokを見て2時間とかはよくあるんですけど、編み物で3時間たっていたときは自分でもびっくりしました。

――海外ドラマもたくさん見てるんだよね？

本郷 Netflixで『ストレンジャー・シングス』を見て、すごくハマりました。2週間くらいで全部見終わっちゃいました。今はマーベル作品を時系列順に見ています。最初から見るとキャラクターのつながりがわかって面白いんですよ。

――好きなキャラクターは？

本郷 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のグルートです。木のキャラクターなんですけど、すごくかわいくて。グッズを見かけたらつい買ってしまうくらい好きです。

――今後、プライベートでやってみたいことは？

本郷 車の免許を取りたいです。実はまだ取っていなくて。合宿なら2週間で取れるって聞いたんですけど、なかなか時間が取れなくて。最近、周りの友達がみんな運転しているので、今年こそは取りたいです。

――最後に読者へメッセージを。

本郷 今回は髪を切って初めてのグラビアなので、今までより大人っぽい雰囲気のカットが多いと思います。これからもいろんな形で進化していけたらと思うので、ぜひ見ていただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

スタイリング／伊井田礼子

ヘア＆メイク／木部明美（PEACE MONKEY）

撮影協力／Guam Ocean Park

■本郷柚巴（Yuzuha HONGO）

2003年1月12日生まれ 大阪府出身 身長157

○3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売中。出演舞台『明日の卒業生たち』が4月2日（木）〜12日（日）に東京・すみだパークシアター倉で公演予定。詳しくはこちらをチェック！【https://asusotsu2026.studio.site】

公式X【@yuzuha_hongo】

公式Instagram【@h.yuzuha_0112】

公式TikTok【@hongo.yuzuha】



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【画像】鍛えたボディ披露した本郷柚巴

取材・文／西山麻美 撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）