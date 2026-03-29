ゼネラルモーターズ・ジャパン(GMジャパン)は、キャデラック初の電気自動車(EV)「リリック」の高性能モデル「リリック V」(LYRIQ-V)を発売する。レース直系“Vシリーズ"の伝統を受け継ぐキャデラック史上最速のモデルだ。予約注文による期間限定の受注生産方式で、オーダー受付期間は2026年3月25日から6月21日まで。デリバリー開始は2027年初頭を予定している。日本導入モデルは全車両が右ハンドル仕様。価格は1,890万円となる。“