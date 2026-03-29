相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。14年目初回となる4月5日（日）、相葉が「ずっとやりたいと思っていた」念願の企画がスタートする。これまで全国の農家を訪ねて作物の育て方や料理を学んできたが、相葉らは遂に「自分たちでイチから取り組める拠点」を持つことに。番組でたびたびお世話になっているアレックスさんと一緒に、とある場所へ向かう。家主の金子さんの案内で出会っ