NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』の“体操のお姉さん”として活躍した秋元杏月の卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベストとびだそう どこまでも』が、6月24日にBlu-ray・DVDで発売されることが決定した。【画像】収録楽曲・特典映像一覧2019年に番組初代の体操のお姉さんとして就任し、7年間にわたって子どもたちに元気と笑顔を届けてきた“杏月お姉さん”。本作は、その歩みを凝縮したメモリアル作品と