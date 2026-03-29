秋元杏月、『おかあさんといっしょ』7年間の集大成を映像化 「思い出がぎゅぎゅーっと詰まった」卒業記念Blu-ray・DVD発売へ
NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』の“体操のお姉さん”として活躍した秋元杏月の卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』が、6月24日にBlu-ray・DVDで発売されることが決定した。
【画像】収録楽曲・特典映像一覧
2019年に番組初代の体操のお姉さんとして就任し、7年間にわたって子どもたちに元気と笑顔を届けてきた“杏月お姉さん”。本作は、その歩みを凝縮したメモリアル作品となる。
収録されるのは、番組のうたクリップから厳選された約30曲。番組加入後初の月のうた「ミライクルクル」や最後の月のうた「ゆきたいところへ」は、アニメーションにこれまでの思い出映像を重ねた特別版“メモリアルバージョン”が収録される。個性的な衣装が印象的な「おまめ戦隊ビビンビ〜ン」、「ごめんください、めんください。」、、新体操パフォーマンスを取り入れた「おおきなわがあれば」「夢の中のダンス」など、コンセプト別のうたクリップ映像もラインナップされる。
さらに、就任から7年間を共にした番組体操曲「からだ☆ダンダン」は、これまでペアを組んできた誠お兄さん（福尾誠）、和夢お兄さん（佐久本和夢）とのパフォーマンスをミックスした“スペシャルリミックス版”として収録。歴代パートナーとの軌跡を振り返る特別映像となっている。
特典映像には、「オタマジックショー」「さすらいのポーズマン」「なんだっけ？！」「しりたガエルのけけちゃま」といった人気コーナーの名場面集に加え、今月行われた『おかあさんといっしょファミリーコンサート 水戸公演』での卒業あいさつも収録。ファン必見の内容となる。
また、パッケージには生産数限定で“杏月お姉さんからのメッセージカード”を封入。さらに先着購入特典として「クリアカード2枚セット」も用意される。杏月お姉さんver.にはメッセージ&サイン、全員ver.には、ゆういちろうお兄さん（花田ゆういちろう）、まやお姉さん（ながたまや）、和夢お兄さんらと一緒に写真を撮ることができる。
秋元は「7年間、本当にありがとうございました！みんなといっしょに体操したり、おどったり、とっても幸せな楽しい日々でした。このメモリアルベストには、そんな思い出の数々がぎゅぎゅーっと詰まっています」とコメント。「おともだちのみんなとご家族の皆さまに楽しい時間をお届けできますように」とメッセージを寄せている。
子どもたちはもちろん、その保護者や大人にも愛されてきた杏月お姉さんの魅力が詰まった本作。7年間の軌跡を振り返る決定版として注目を集めそうだ。
■収録曲
1.きみのなまえ
2.はっぱっぱのハーッ！
3.じゅんびばんたんたん！
4.いつもいっしょに
5.だれも知らない
6.うらら （ロケバージョン）
7.ミライクルクル
8.ネガイゴト
9.おさんぽマーチ
10.ホ・レッ！
11.たこやきなんぼマンボ
12.バナナのおやこ
13.ドラネコロックンロール
14.パンダうさぎコアラ（弾き語り）
15.おまめ戦隊ビビンビ〜ン
16.めだかの学校
17.ごめんください、めんください。
18.木がいっぽん
19.おおきなわがあれば
20.黒ネコダンス
21.夢の中のダンス
22.新体操ショー
23.ともタッチの歌
24.１歩 ２歩 さんぽ
25.ムギューだいすき
26.世界中パレード
27.ぼよよん行進曲 〜ロングバージョン〜
28.ゆきたいところへ（メモリアルバージョン）
29.からだ☆ダンダン（スペシャルリミックス）
※本編歌詞表示機能つき
■特典映像
オタマジックショー
さすらいのポーズマン
なんだっけ？！
しりたガエルのけけちゃま
ファミリーコンサート 水戸公演 アンコール
【画像】収録楽曲・特典映像一覧
2019年に番組初代の体操のお姉さんとして就任し、7年間にわたって子どもたちに元気と笑顔を届けてきた“杏月お姉さん”。本作は、その歩みを凝縮したメモリアル作品となる。
さらに、就任から7年間を共にした番組体操曲「からだ☆ダンダン」は、これまでペアを組んできた誠お兄さん（福尾誠）、和夢お兄さん（佐久本和夢）とのパフォーマンスをミックスした“スペシャルリミックス版”として収録。歴代パートナーとの軌跡を振り返る特別映像となっている。
特典映像には、「オタマジックショー」「さすらいのポーズマン」「なんだっけ？！」「しりたガエルのけけちゃま」といった人気コーナーの名場面集に加え、今月行われた『おかあさんといっしょファミリーコンサート 水戸公演』での卒業あいさつも収録。ファン必見の内容となる。
また、パッケージには生産数限定で“杏月お姉さんからのメッセージカード”を封入。さらに先着購入特典として「クリアカード2枚セット」も用意される。杏月お姉さんver.にはメッセージ&サイン、全員ver.には、ゆういちろうお兄さん（花田ゆういちろう）、まやお姉さん（ながたまや）、和夢お兄さんらと一緒に写真を撮ることができる。
秋元は「7年間、本当にありがとうございました！みんなといっしょに体操したり、おどったり、とっても幸せな楽しい日々でした。このメモリアルベストには、そんな思い出の数々がぎゅぎゅーっと詰まっています」とコメント。「おともだちのみんなとご家族の皆さまに楽しい時間をお届けできますように」とメッセージを寄せている。
子どもたちはもちろん、その保護者や大人にも愛されてきた杏月お姉さんの魅力が詰まった本作。7年間の軌跡を振り返る決定版として注目を集めそうだ。
■収録曲
1.きみのなまえ
2.はっぱっぱのハーッ！
3.じゅんびばんたんたん！
4.いつもいっしょに
5.だれも知らない
6.うらら （ロケバージョン）
7.ミライクルクル
8.ネガイゴト
9.おさんぽマーチ
10.ホ・レッ！
11.たこやきなんぼマンボ
12.バナナのおやこ
13.ドラネコロックンロール
14.パンダうさぎコアラ（弾き語り）
15.おまめ戦隊ビビンビ〜ン
16.めだかの学校
17.ごめんください、めんください。
18.木がいっぽん
19.おおきなわがあれば
20.黒ネコダンス
21.夢の中のダンス
22.新体操ショー
23.ともタッチの歌
24.１歩 ２歩 さんぽ
25.ムギューだいすき
26.世界中パレード
27.ぼよよん行進曲 〜ロングバージョン〜
28.ゆきたいところへ（メモリアルバージョン）
29.からだ☆ダンダン（スペシャルリミックス）
※本編歌詞表示機能つき
■特典映像
オタマジックショー
さすらいのポーズマン
なんだっけ？！
しりたガエルのけけちゃま
ファミリーコンサート 水戸公演 アンコール