30年間、家庭を支えてきた専業主婦の献身。それを「当たり前」と思い込み、感謝すら忘れた夫とのあいだに、修復不可能な亀裂が走るのは必然かもしれません。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏がAさんの事例とともに、増加する熟年離婚と、老後の再出発のリアルを解説します。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。「養ってもらっている」という気持ちが縛った、30年の献身Aさ