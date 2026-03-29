気象予報士でタレントの穂川果音（39）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“桜のドレス”姿を披露した。「最後の衣装は桜のドレスでした桜好きなので嬉し過ぎる、、」とつづり、桜色のドレス姿の写真をアップ。27日に、お天気コーナーを10年にわたって担当してきたABEMA報道番組「ABEMAPrime」を卒業した。穂川は東京都出身で、身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競