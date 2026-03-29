【その日その瞬間】【写真】「大井の帝王」と呼ばれた的場文男さんは騎手引退から10カ月…朝5時までゆっくり眠れる毎日を送る戸崎圭太さん（JRAジョッキー・YouTuber／45歳）◇◇◇過去に3年連続でJRAのリーディングジョッキーになり、2025年にはダノンデサイルでドバイシーマクラシックを優勝したスター騎手の戸崎圭太さん。シーマクラシックの優勝インタビューでは「ベリベリホース！」と答え、それがバズって