【その日その瞬間】

【写真】「大井の帝王」と呼ばれた的場文男さんは騎手引退から10カ月…朝5時までゆっくり眠れる毎日を送る

戸崎圭太さん

（JRAジョッキー・YouTuber／45歳）

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過去に3年連続でJRAのリーディングジョッキーになり、2025年にはダノンデサイルでドバイシーマクラシックを優勝したスター騎手の戸崎圭太さん。シーマクラシックの優勝インタビューでは「ベリベリホース！」と答え、それがバズって大ブレーク！ 今週「やり抜く力」を上梓したばかりの戸崎さんに鮮烈な思い出話を聞いた。

「ベリベリホース」が話題になったことで、僕もこの言葉を使わせてもらっているし、僕から広めちゃっているようなところもあります（笑）。

去年のドバイシーマクラシックをダノンデサイルの凄まじい走りで勝つことができました。レースから引き揚げてきた時に初めて馬上でインタビューされた。あの時は気持ちもよかったし、うれしくて、興奮してましたからね、何を話すかなんて考えていなかった。それでとっさに出た言葉が「ベリベリホース！」。自分ではちゃんとした英語を話したつもりだったんですよ。ツカミはオッケーという感じで（笑）。

それから記者会見もあって、顔見知りの日本人の記者が「『ベリベリホース』がすごいことになってるよ。日本でバズってる」って興奮しながら教えてくれた。その頃、僕は「バズってる」という言葉も知らなくて、記者に「『ベリベリホース』の何がすごいの」って聞いたくらいです。

でも、しばらくして、よく考えてみたんです。おそらく「べリー・グッド・ホース」と単語を3つ並べたかったのに、グッドが抜けて「ベリー・ベリー・ホース（とてもとても馬）」になっちゃったんだろうなと。それで間違っているとやっと気がつきました。その時は「ああ、やっちゃったな」と思いました。

その日だったと思います。一緒にレースを走った坂井（瑠星）騎手が「戸崎さん、あれ、もっと使った方がいいですよ」とアドバイスをくれた。そして「そうかな？」と思っているうちに言葉が独り歩きしていった感じです。本当はダノンデサイルで戸崎が勝ったとか、ドバイシーマクラシックが話題になればよかったのですが。

でも、「ベリベリホース」が話題になり、考えたこともなかったYouTube「戸崎圭太のベリベリチャンネル」も始めることになりました。

こんなふうに人生が激変したのは僕にとっては2度目。最初は中学3年の時。その頃、僕は騎手という職業があることを知らなかった。出身の栃木には足利と宇都宮に2つ競馬場がありましたが、家族は競馬をやらないし、「競馬」なんて言葉を聞いたこともなかったですから。「ベリベリホース」の狂騒曲は、騎手という職業がこの世にあると初めて知った時以来の衝撃的な出来事でした。

■07年マイルグランプリで惨敗「競馬はこういうことの繰り返し」と語った川島正行調教師

〈大井競馬でデビューし、船橋競馬で活躍、4度、全国リーディングジョッキーに。もっとも記憶に残る馬は08.09年の交流重賞レース・ダイオライト記念（船橋競馬）を連覇したフリオーソ〉

あの時（08年）はフリオーソに乗れるかどうかわからなかったけど、リーディングを取りたい一心で、川島先生（故・川島正行調教師）に直談判して騎乗をお願いしました。先生は「そうか」と言って、結果的に受け入れてくれて、レースでも勝つことができた。

あの時のフリオーソはとにかくすごかった。交流重賞レースで楽勝（5馬身差）する馬なんてなかなかいません。先生の自信満々な馬のつくりも素晴らしかった。ダイオライト記念を勝てたことで、全国区のジョッキーになることができ、それからとてもいい流れになると思うことができました。

フリオーソは10年の帝王賞（大井競馬）でも勝ちました。あの強さは感動ものでしたね。

川島先生は競馬界にとっても大きな存在で、先生がいなかったら船橋競馬はもっと違うものになっていたでしょうね。先生の言葉で忘れられないのは07年の重賞マイルグランプリ（大井競馬）です。川島厩舎の人気馬ナイキアディライトに騎乗したのですが、スタートで出遅れ、僕は意味不明の肩ムチを入れてしまい、惨敗。僕はてっきり先生に怒られるものと思っていたのですが、「競馬はこういうことの繰り返しだ」と言ってくれた。あの一言は今も励みになっています。

先生はNAR（地方競馬全国協会）の表彰式に袴を着てビシッと決めて出席したり、ダービーの時にはピンクのスーツを着て来たこともある。とにかく派手というか、カッコいい方でした。

■レガレイラで有馬記念＆エリザベス女王杯制覇

〈13年からJRAに主戦場を移し、14〜16年はリーディングジョッキー。24年はG2勝。レガレイラに騎乗して同年の有馬記念と翌年のエリザベス女王杯を制した〉

レガレイラはエリザベス女王杯の前哨戦で勝った時に、「この馬は自信を持って乗ることができるな」と確信しました。本番でも馬を信じて、すごく強いレースをすることができた。レガレイラは女の子らしいタイプの馬。優しいけど、内に秘めた芯の強さを持っていると思います。

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JRAではG気14回優勝。これまで取っていないG気脇本ダービー。「ダービーは取りたいです」と抱負を語った。

（聞き手=峯田淳）