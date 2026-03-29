3月6日午前10時半。東京・池袋にあるグローバルパートナーズ（GP）のオフィスフロアで、同社の「名物朝礼」が始まった。出社していた社員が円状に並ぶと、執行役員である花房航希さんが「3月6日、金曜日。朝礼！いつも通りぶちかまして行きましょう！」と呼びかける。続けて、若手男性社員が円陣の中央に立ち、「謙虚な気持ちで！」「元気があればなんでもできる！」と社訓を叫び、全員が肩を組んだ。近年、こうした“昭和式”の社