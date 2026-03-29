北朝鮮国営の朝鮮中央通信は29日、金正恩朝鮮労働党総書記が朝鮮人民軍総参謀部作戦局直属の特殊作戦訓練基地を訪れ、各級特殊部隊の訓練実態を視察したと報じた。報道によると、女性兵士による特殊作戦訓練も公開され、同氏が直接激励したという。同通信は「敬愛する金正恩同志が各級特殊作戦区分隊の訓練実態を確認した」と伝え、訓練について「百発百中の射撃術と軍事技術的・肉体的能力を競って遺憾なく示した」と強調した。さ