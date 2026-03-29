北朝鮮国営の朝鮮中央通信は29日、金正恩朝鮮労働党総書記が朝鮮人民軍総参謀部作戦局直属の特殊作戦訓練基地を訪れ、各級特殊部隊の訓練実態を視察したと報じた。報道によると、女性兵士による特殊作戦訓練も公開され、同氏が直接激励したという。

同通信は「敬愛する金正恩同志が各級特殊作戦区分隊の訓練実態を確認した」と伝え、訓練について「百発百中の射撃術と軍事技術的・肉体的能力を競って遺憾なく示した」と強調した。さらに「平時に訓練で汗を多く流せば、戦闘で血を少なく流すという哲理を深く自覚すべきだ」との同氏の発言を紹介し、現代戦に対応した訓練強化の必要性を指摘したとしている。

視察には努光鉄国防相や李永吉総参謀長ら軍首脳が同行。特殊部隊の再編方向についても言及し、戦力強化に向けた方針を示したという。

また報道は、女性特戦隊員の訓練について金正恩氏が「喜びの中で見て温かく鼓舞、激励した」と伝えた。北朝鮮はこれまでも女性兵士の存在を公表しているが、特殊作戦部隊への関与を強調するのは珍しい。

（参考記事：北朝鮮「骨と皮だけの女性兵士」が走った禁断の行為）

北朝鮮は近年、特殊作戦部隊の能力向上を重視しているとされ、今回の視察もその一環とみられる。国営メディアは、同部隊を「国家防衛の基本勢力」と位置付け、「敵を無条件に壊滅させる闘志」を強調しており、対外的な軍事的示威の側面もあるとみられる。