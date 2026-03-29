信長の命令による政略結婚同郷の想い人だった直（なお、白石聖）が、第8回「墨俣（すのまた）一夜城」（3月1日放送）で農民同士の争いに巻き込まれて非業の死を遂げたときは、小一郎（のちの羽柴秀長、仲野太賀）は悲しみに打ちひしがれた。だが、第12回「小谷城の再会」（3月29日放送）で、生涯の伴侶に出会う。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。【写真】大胆すぎる…肩出しで“生肌”あらわな「吉岡里帆」織田信長（小栗旬）に