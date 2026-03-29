日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。3月29日（日）は、ゲストに佐野史郎と優香を迎えて「春の2時間スペシャル」が放送される。大分県の山の真っただ中。木々が多い茂る中に埋もれるように建っている一軒家を発見。衛星写真を確認した男性から「一軒家で70代のご夫婦が暮らしていると思いますよ」と有力情報が。しかも「町からは道なりに一本道」