＜ポツンと一軒家＞「ちょうどイノシシを解体しているんです」71歳の趣味人の暮らしぶり

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

3月29日（日）は、ゲストに佐野史郎と優香を迎えて「春の2時間スペシャル」が放送される。

大分県の山の真っただ中。木々が多い茂る中に埋もれるように建っている一軒家を発見。

衛星写真を確認した男性から「一軒家で70代のご夫婦が暮らしていると思いますよ」と有力情報が。しかも「町からは道なりに一本道」だという。

一軒家の近くまで行くと「これより私道 立ち入り禁止」の看板が！ 捜索隊は翌日に改めて一軒家を目指すことに。

山の真っただ中に建っていたのは、瓦屋根の平屋が3棟。そこで71歳の夫と74歳の妻がにこやかに捜索隊を迎える。

かつてはカメラマンとして個展や写真集の出版もしていたという夫。「今、ちょうど罠で捕れたイノシシを解体しているんです。一緒に食べましょう。旨いですよ！」と、捜索隊に獲れたての猪肉のバーベキューをふるまう。

夫のカメラコレクションは、ライカM6や二眼レフカメラなど貴重なものばかり。かつてはアマチュア無線もこなすなど、かなりの趣味人だ。

現在は、47歳の長女夫妻と二世帯同居しているのだが、49歳の娘婿もかなりの趣味人で…。

趣味人のご主人とケセラセラな娘婿、そんな“夢を楽しく実現していく”山奥での二世帯家族の暮らしぶりに迫る。