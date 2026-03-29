きょう29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！春の2時間スペシャル』（後7：00）では、放送20年目の大型企画「世界遺産駅伝」が始動する。【番組カット】絵になってる！ナミビア共和国での出川哲朗＆塚本恋乃葉番組開始20年目の大型企画「世界遺産駅伝」では『イッテQ！』メンバーが襷（たすき）をつなぎ、世界遺産を巡りながら世界1周する。第1区はアフリカ大陸を北上する。最初に襷を託された出川哲朗と塚本恋乃