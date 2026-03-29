菅井友香、中村ゆりか（C）2026映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』製作委員会 菅井友香、中村ゆりかが28日、都内で行われた映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』完成報告プレミアムイベントに登壇した。ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW2