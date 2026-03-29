

菅井友香、中村ゆりか（C）2026映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』製作委員会

菅井友香、中村ゆりかが28日、都内で行われた映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』完成報告プレミアムイベントに登壇した。

ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」）。菅井友香と中村ゆりかがW主演を続投し、映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』として５月15日から全国公開される。

この日、菅井と中村が客席を練り歩きながら登場。観客が手を振って迎える中、2人も笑顔で応え、開演早々、会場の一体感を高めた。衣装は、本作のオリジナルTシャツにスカーフを合わせたお揃いのコーディネート。中村は「皆さんが着ているのも見えています。お揃いですね」とうれしそうに話し、菅井も客席を見渡しながら「すごい！

うれしい！」と声を弾ませた。

映画版ならではの変化について、中村は「前作は、冬雨がライバルの出現で樹に対して余裕がなくて、嫉妬したり、感情の揺れが激しかった」とドラマシリーズを振り返りつつ、「映画では２人が家族になって、お家の中での日常の生活がリアルに描かれている」と説明。さらに「登場人物も新しく加わったり、月ちゃんが成長したりなど形が変わっている部分もあるので、楽しんで見ていただけるかなって思います」と見どころを紹介。一方で「冬雨はさっぱりしていて、大ざっぱで、この映画では若干面倒くさがりの部分もあるんですが、そこを樹が思考を巡らせて『こうしなさい』ってお母さんみたいな一面もある」と笑いを交えて話し、2人の関係性の深まりもアピール。

菅井は「ドラマシリーズは恋愛模様、恋心が描かれていたって思うんですが、家族になったので映画では家族愛が描かれています。より深く楽しんでいただけるかなって思いました」とコメント。樹についても「さらに心の中で抱えるものが増えている気がして、年齢重ねたことでの心の変化、月ちゃんを育てる責任、冬雨ちゃんのことは大好きだけど、人生における夢への悩みとかいろいろ抱えている」と丁寧に掘り下げ、「でも、現場の空気感は変わらず、ゆりかちゃんがいつも一緒にいてくれたから、乗り越えられました。ありがとうございます」と中村への感謝を伝えた。