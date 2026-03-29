現地３月28日、英国ミルトンキーンズで開催された国際Ａマッチで韓国代表はコートジボワール代表と対戦。ワールドカップ本大会を見据えた３バック布陣で臨んだが、その肝心の守備が崩壊して０−４の惨敗を喫した。終盤はソン・フンミン、イ・ガンインら主軸を矢継ぎ早に投入したが混乱は止まらず、大きな課題を残す結果となっている。韓国メディア『スターニュース』は「お粗末なテストマッチとなった。３バックが崩壊するなか