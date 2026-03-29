「えっ、どういう布陣に？４バック？」スコットランドを相手に０−０で迎えた78分、日本代表はCBの瀬古歩夢、２ボランチの藤田譲瑠チマと田中碧を下げて橋岡大樹、鎌田大地、塩貝健人を投入。すると、ボランチに鎌田、FWには塩貝が配置された。明らかに３-４-２-１システムではない。右ウイングバックの伊東純也が自陣深くまで下がってくるシーンもあり「４バック」にも見えたが、実際は鎌田がアンカーの３-１-４-２システム