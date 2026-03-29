Ｊ１神戸は２８日、Ｇ大阪から元日本代表ＦＷ満田誠（２６）が期限付き移籍で加入することを発表した。期間は６月３０日まで。契約により、Ｇ大阪と対戦する全ての公式戦に出場することができない。満田は２５年２月に広島から期限付きでＧ大阪に移籍し、今季から完全移籍へと切り替わった。しかしビッシング新監督のもとで出番が激減し、特別リーグでは途中出場１試合にとどまっていた。神戸を通じて「ＡＣＬＥと百年構想リー