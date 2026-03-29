キリンワールドチャレンジ2026が現地時間28日に行われ、日本代表とスコットランド代表が対戦した。日本代表の“ワールドカップイヤー”がはじまる。FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCの戦いを首位で終えた日本代表は、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループFに組み込まれており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と