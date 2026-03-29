[3.28 KIRIN WORLD CHALLENGE](グラスゴー)※26:00開始<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 2 菅原由勢DF 4 瀬古歩夢DF 5 渡辺剛DF 21 伊藤洋輝MF 6 藤田譲瑠チマMF 8 鈴木唯人MF 17 田中碧MF 20 佐野航大FW 11 前田大然FW 26 後藤啓介控えGK 12 大迫敬介GK 23 早川友基DF 3 谷口彰悟DF 16 橋岡大樹DF 25 鈴木淳之介MF 7 三笘薫MF 10 堂安律MF 13 中村敬斗MF 14 伊東純也MF 15 鎌田大地MF 24 佐野海舟FW 19 小川航基FW