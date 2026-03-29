日本vsスコットランド スタメン発表
[3.28 KIRIN WORLD CHALLENGE](グラスゴー)
※26:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐野航大
FW 11 前田大然
FW 26 後藤啓介
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 19 小川航基
FW 9 町野修斗
FW 18 上田綺世
FW 22 塩貝健人
監督
森保一
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 9 リンドン・ダイクス
FW 20 トミー・コンウェイ
控え
GK 12 リアム・ケリー
GK 21 スコット・ベイン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 15 ジョン・サウター
DF 16 ロス・マクローリー
DF 17 ドミニク・ヒアム
DF 22 マックス・ジョンストン
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 14 レノン・ミラー
MF 24 アンディ・アービング
FW 10 チェ・アダムス
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 25 フィンドレー・カーティス
監督
スティーブ・クラーク
※26:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐野航大
FW 11 前田大然
FW 26 後藤啓介
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 19 小川航基
FW 9 町野修斗
FW 18 上田綺世
FW 22 塩貝健人
監督
森保一
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 9 リンドン・ダイクス
FW 20 トミー・コンウェイ
控え
GK 12 リアム・ケリー
GK 21 スコット・ベイン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 15 ジョン・サウター
DF 16 ロス・マクローリー
DF 17 ドミニク・ヒアム
DF 22 マックス・ジョンストン
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 14 レノン・ミラー
MF 24 アンディ・アービング
FW 10 チェ・アダムス
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 25 フィンドレー・カーティス
監督
スティーブ・クラーク