記事ポイント2026年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」制度が導入16歳以上が対象で、違反内容に応じて赤切符・青切符・指導警告に分類反則金を納めれば刑事手続きに移行せず前科もつかない仕組み弁護士法人しまかぜ法律事務所が、自転車の交通違反に関する最新コラムを公開しています。2026年4月1日から導入される「青切符」制度について、対象となる違反行為や処理の流れが詳しく解説されています。自転車利用者にとって知っ