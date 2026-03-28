テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（フジテレビ系 4月5日から毎週日曜 午後11時15分放送）の新情報が発表された。エルバフ編のオープニング主題歌はアイナ・ジ・エンドが歌う「ルミナス - Luminous」、エンディング主題歌は時速36kmが歌う「その未来」に決定し、新キャラクターのロキ役は中村悠一が担当する。【動画】声イメージ通り！ロキのボイス公開された『ワンピース』新映像これは本日都内で開幕した