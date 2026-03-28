『ワンピース』ロキ役は中村悠一でPV解禁 エルバフ編のOPはアイナ・ジ・エンド担当
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（フジテレビ系 4月5日から毎週日曜 午後11時15分放送）の新情報が発表された。エルバフ編のオープニング主題歌はアイナ・ジ・エンドが歌う「ルミナス - Luminous」、エンディング主題歌は時速36kmが歌う「その未来」に決定し、新キャラクターのロキ役は中村悠一が担当する。
【動画】声イメージ通り！ロキのボイス 公開された『ワンピース』新映像
これは本日都内で開幕したアニメイベント「AnimeJapan 2026」のステージイベント内で発表されたもので、アイナ・ジ・エンドの新曲「ルミナス - Luminous」がエルバフ編のオープニング主題歌に決定。横浜港のシンボル「帆船日本丸」が海賊船を彷彿とさせる日本丸メモリアルパークを舞台にフリーライブを開催していたアイナ・ジ・エンドのもとに、チョッパーがサプライズ登場。ステージと生中継を繋ぎ、新曲「ルミナス - Luminous」が初披露された。
エルバフ編の注目キャラクターのひとりであるロキの映像が入った、最新PVも公開。映像内にてロキの声が初お披露目となり、ステージ上の麦わらの一味のキャストがロキ役のキャストに生電話。そこで、ロキ役を務めるキャストが中村であることが明かされた。アニメ『ONE PIECE』へ初参加となる中村は、登壇したキャストと共にロキの印象などトークを繰り広げた。
また、『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』のPVも解禁。靴職人のミウチャ役は坂本真綾、靴デザイナーのルブノ役は子安武人さんが務め、キャラクター設定画も解禁された。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
なお、テレビアニメは4月から放送される新章「エルバフ編」より総集編がなくなり、年間最大26話の放送となる。
【動画】声イメージ通り！ロキのボイス 公開された『ワンピース』新映像
これは本日都内で開幕したアニメイベント「AnimeJapan 2026」のステージイベント内で発表されたもので、アイナ・ジ・エンドの新曲「ルミナス - Luminous」がエルバフ編のオープニング主題歌に決定。横浜港のシンボル「帆船日本丸」が海賊船を彷彿とさせる日本丸メモリアルパークを舞台にフリーライブを開催していたアイナ・ジ・エンドのもとに、チョッパーがサプライズ登場。ステージと生中継を繋ぎ、新曲「ルミナス - Luminous」が初披露された。
また、『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』のPVも解禁。靴職人のミウチャ役は坂本真綾、靴デザイナーのルブノ役は子安武人さんが務め、キャラクター設定画も解禁された。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
なお、テレビアニメは4月から放送される新章「エルバフ編」より総集編がなくなり、年間最大26話の放送となる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優