記事ポイント韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が焼きたてパン主軸のベーカリーにリニューアル看板メニューは北海道産発酵バターとゲランド産の塩を使用した「塩パン」塩パン9種類とベーグル6種類の豊富なラインナップを展開韓国カフェ「MUUN Seoul」の原宿本店が、焼きたてのパンを主軸としたベーカリー専門店としてリニューアルオープンしています。本場韓国のレシピを用いた塩パンやベーグルなど、種類豊富なラインナップが楽し