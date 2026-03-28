記事ポイント江南PLAN;S CLINICが2026年4月限定のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施江南店限定で初回価格設定やモニター価格での施術案内あり独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューを展開韓国・江南に位置する美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC」が、2026年4月限定のプログラムを実施しています。ボディライン管理やリフトアップ施術を対象に、初回価格設定やモニター価格での案内が用意され