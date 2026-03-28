４月11日(土)夜11時放送開始のTVアニメ『キルアオ』 その放送を記念して佐久間大介MCの豪華特番の放送が決定！！ ©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会 「アニメ放送記念佐久間大介のキルアオを１００倍楽しむ夜」 4月5日(日)夜11時45分～！ ©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会 4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送が始まるTVアニメ『キルアオ』。その放送を記念して