バスケットボール男子B2リーグ山形ワイヴァンズは28日、アウェーで愛媛オレンジバイキングズと対戦し、83対75で敗れ、4連勝とはなりませんでした。暫定順位は東地区で7チーム中、6位です。29日もアウェーで愛媛オレンジバイキングズと対戦します。