2026年3月25日、アニメ「【推しの子】」第三十五話「それが始まり」のWEB予告が配信され、中国のSNS・小紅書（RED）の「天童さりなのキャラクター設定がついに公開された」との投稿に、中国のネットユーザーから多くのコメントが寄せられている。「【推しの子】」は、赤坂アカ氏（原作）、横槍メンゴ氏（作画）による漫画作品。産婦人科医をしていた青年が死後に自分が推していたアイドル・星野アイの子どもである星野アクアに生ま