甲州街道や中央道から真っすぐ東京都稲城市で2026年3月25日（水）、市が建設を進めてきた「東長沼矢野口線」が開通しました。【これは便利！】開通した「中央道〜読売ランド線」ルートを見る（地図と写真）今回開通したのは、南山リハビリテーション病院前から都道読売ランド線（都道124号稲城読売ランド前停車場線）までの区間です。京王相模原線と、2025年にオープンした読売ジャイアンツの2軍球場「GIANTS TOWN STADIUM」の