「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！最終回となる3月28日（土）の放送では、前回に引き続き、新潟を拠点に活動するNegiccoのNao☆とMeguが登場。“薬味”ゲストとして呼ばれたアイドルの先輩・Negiccoがももクロの本音を引き出していく。メニューは、前回に引き続き「ももクロ産ホンネ100％ねぎダレハンバーグ」。まず