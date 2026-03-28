今月の園田再開後2度目となった10RのJRA指定交流競走「諭鶴羽山（ゆづるはさん）特別」（ダート1870メートル）で、JRAのランブリングマン（牡3、父アポロケンタッキー）が勝利。JRA初の女性調教師となった前川恭子師（48）が、兵庫競馬の競走でも史上初めて女性調教師として勝利するという快挙を達成した。小倉の未勝利戦で2度の掲示板という戦績があった同馬。出走馬の中では断然の実績で、トップジョッキーの吉村智洋を配し