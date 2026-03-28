「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。父の経歴を明かす場面があった。MCの笑福亭鶴瓶から「いくつぐらいからなりたいと思っていたの？音楽的に」といつ芸能界入りを目指したかと問われ、あのは「何か、父とかがバンドマンで、もともと」と告白した。鶴瓶は「父がバンドマン？そんなん言うてええの。個人情報」と心配したが、「いいです。『A-Studio