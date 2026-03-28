作家の又吉直樹さんと漫画家・中川学さん。就職氷河期世代としてどこか似た感覚を共有する独身の二人。恋愛や結婚に踏み出せなかった理由をたどると、そこには経済的不安や“大人像”とのギャップ、そして人を好きだからこそ傷つくのが怖いという切実な本音があった。 【画像】まだ目は死んでない！ リアル「生きとるわ」おじさん 又吉さんは小説『生きとるわ』（文藝春秋）、中川さんは漫画『独りで死ぬのはイヤだ年