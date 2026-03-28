トッテナムはマリ代表MFMFイヴ・ビスマを今夏フリーで放出する予定だという。英『TEAMTALK』が報じている。現在29歳の同選手は2022年夏にブライトンからトッテナムに加入。同クラブではここまで公式戦108試合に出場し2ゴールをマークしている。トッテナムはボーナスを含めると総額3000万ポンドをビスマ獲得に費やしたが、最近はピッチ外の問題行動の方に注目が集まっており、昨年末には2度目の「ヒッピー・クラック（風船に入れた