[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](JITス)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 2 井上樹DF 8 安田虎士朗DF 19 水野颯太MF 7 荒木翔MF 20 遠藤光MF 27 武井成豪MF 29 大島康樹MF 32 太田龍之介MF 44 福井啓太FW 14 藤井一志控えGK 33 山内康太DF 4 山本英臣DF 5 一瀬大寿MF 6 小林岩魚MF 11 熊倉弘達MF 25 平塚悠知MF 26 佐藤和弘MF 96 黒川淳史FW 9 三平和司監督渋谷洋樹