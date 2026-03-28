甲府vs大宮 スタメン発表
[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](JITス)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 8 安田虎士朗
DF 19 水野颯太
MF 7 荒木翔
MF 20 遠藤光
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
MF 32 太田龍之介
MF 44 福井啓太
FW 14 藤井一志
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 25 平塚悠知
MF 26 佐藤和弘
MF 96 黒川淳史
FW 9 三平和司
監督
渋谷洋樹
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 3 加藤聖
DF 7 小島幹敏
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 5 ガブリエウ
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 90 オリオラ・サンデー
FW 45 山本桜大
控え
GK 40 志村滉
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 8 カウアン・ディニース
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 20 日高元
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 8 安田虎士朗
DF 19 水野颯太
MF 7 荒木翔
MF 20 遠藤光
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
MF 32 太田龍之介
MF 44 福井啓太
FW 14 藤井一志
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
MF 6 小林岩魚
MF 25 平塚悠知
MF 26 佐藤和弘
MF 96 黒川淳史
FW 9 三平和司
監督
渋谷洋樹
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 3 加藤聖
DF 7 小島幹敏
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 5 ガブリエウ
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 90 オリオラ・サンデー
FW 45 山本桜大
控え
GK 40 志村滉
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 8 カウアン・ディニース
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 20 日高元
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生