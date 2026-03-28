[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](JITス)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 8 安田虎士朗

DF 19 水野颯太

MF 7 荒木翔

MF 20 遠藤光

MF 27 武井成豪

MF 29 大島康樹

MF 32 太田龍之介

MF 44 福井啓太

FW 14 藤井一志

控え

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

DF 5 一瀬大寿

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 25 平塚悠知

MF 26 佐藤和弘

MF 96 黒川淳史

FW 9 三平和司

監督

渋谷洋樹

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 3 加藤聖

DF 7 小島幹敏

DF 22 茂木力也

DF 88 西尾隆矢

MF 5 ガブリエウ

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 90 オリオラ・サンデー

FW 45 山本桜大

控え

GK 40 志村滉

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

MF 8 カウアン・ディニース

MF 17 神田泰斗

MF 27 松井匠

FW 20 日高元

FW 23 杉本健勇

監督

宮沢悠生