IHGホテルズ＆リゾーツは、最大30％が割引となる「春のセールウィーク」を3月25日正午から31日まで開催する。日本とミクロネシア地域の対象59軒のホテルへの早割、アドバンスセーバー料金での宿泊予約で、ベストフレキシブルレートからIHGワンリワーズ会員は最大30％、会員以外は同25％を割引く。宿泊期間は3月29日から12月31日まで、かつ宿泊日の3日前まで。「シーズナルエスケープ」料金が適用され、全額前払い、払い戻し・変更