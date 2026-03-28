この冬、エアコン利用時間が多かった都道府県はどこなのでしょうか。パナソニック株式会社（東京都港区）が実施した「2026年今冬のエアコン利用と冬じまい」に関する調査によると、「秋田県」（1日平均15.28時間／2025年11月〜2026年2月合計1833.50時間）が1位となりました。なお、本記事では、専門家による次の冷房シーズンを快適に迎えるための「エアコン冬じまい方法」も解説しています。【調査結果を見る】冬のエアコン暖房利