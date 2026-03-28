フィギュアスケートの世界選手権は27日（日本時間28日）、女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）で8位と出遅れた中井亜美は130.90点を記録。SPとフリーの合計は200.00点となり、総合順位では1つ落として9位でフィニッシュした。優勝は今季限りでの引退を表明している坂本花織、2位に千葉百音が入った。ISU（国際スケート連盟）をはじめ、専門メディア『GOLDEN SKATE』などが伝えている。