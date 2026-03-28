歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。明日29日に最終回を迎えるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）への思いを語った。この日、オープニングからかすれ声でトーク。26日木曜日に突然声が出なくなってしまったといい、「申し訳ございません」と謝罪。リスナーからも心配する声が寄せられた。「来週も仕